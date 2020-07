Huit enfants se noient: ils tentaient de secourir l’un d’eux

Chine

Dans le sud-ouest de la Chine, huit petits corps sans vie ont été retrouvés dans une rivière ce lundi.

Surtout des fillettes

Il y a eu de nombreux appels pour une meilleure éducation à la sécurité dans les écoles chinoises et pour souligner le danger des plans d'eau non réglementés, indique le «South China Morning Post». Des voix s'élèvent aussi pour que les enfants apprennent les gestes de premiers secours et pour des cours de natation plus systématiques.