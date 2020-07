Huit projets numériques primés pour booster le tourisme

Concours

Des start-up ont été récompensées pour leurs idées ingénieuses qui devraient aider le secteur du tourisme à sortir de la crise.

Trente-six projets concrets ont participé à l'appel lancé en mai par la Fondation pour l'innovation The Ark et le canton du Valais. Huit d'entre eux ont été sélectionnés et chacun a remporté 10'000 francs, indique The Ark dans un communiqué publié mercredi.