Humeur: bienvenue dans votre pire cauchemar

Multisports

Vous trouviez que les fans en carton «ça allait encore»? Vous allez adorer les robots danseurs et les chiens cheerleaders. Qui pense à des choses pareilles?

On n'était pas bien, avant le coronavirus? Insouciants à aller voir des matches comme si de rien n'était. Entre humains. Et dire que seuls quatre mois se sont écoulés et nous voilà aujourd'hui en plein cauchemar.