Tristesse

Ibrahim Maalouf au Liban: «On a cru qu’on se faisait bombarder»

Le musicien franco-libanais était près de Beyrouth, lorsque la ville a été dévastée par deux terribles explosions ce mardi 4 août. L’artiste raconte l’horreur du moment alors qu’il était entouré de sa famille et espère une aide internationale.

Le musicien a raconté ce qu’il a vécu durant cette journée: «On a entendu la première explosion, longue et sourde, alors qu’on papotait tranquillement. On s’est regardés un peu bizarrement, sans réagir. Malheureusement, on a l’habitude. J’ai pensé: «Il doit y avoir un attentat, une voiture piégée…» Quelques secondes après, il y a eu cette énorme déflagration, s’est-il souvenu pour «Nice-Matin». Celle-là était monstrueuse, monstrueuse! La maison a tremblé. On a cru qu’on se faisait bombarder. J’ai appelé ma fille et ma famille, on a couru sous les abris qu’on utilisait dans les années 1980 durant la guerre civile. Trente ans plus tard, on en est encore là…»