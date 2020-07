Identifié quatre mois après avoir roulé à 222 km/h sur l'A12

Fribourg

Le conducteur du bolide avait changé d'adresse sans annoncer son déménagement. Il a fini toutefois par être rattrapé par la police.

En fait, son numéro de plaque étant lisible sur la photo prise par le radar fixe, la police savait à qui appartenait la voiture. Mais son propriétaire n'habitait plus à l'adresse indiquée et n'avait pas annoncé ce déménagement. Il a donc fallu que la police le retrouve et s'assure qu'il s'agissait bien du fautif. Il s'agit d'un homme de 43 ans . Convoqué dans un poste de police, il a été auditionné en présence d’un avocat. Une interdiction de conduire lui a été notifiée et son permis de conduire lui a été retiré. D'autres sanctions devraient suivre.