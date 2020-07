Ikea Suisse garde l'équilibre malgré la crise

Meubles

Le géant de l'ameublement bien qu'affecté par la pandémie espère tenir son chiffre d'affaire habituel grâce à l’explosion des ventes en ligne.

«Nous avons dû fermer notre magasin au Tessin le 14 mars et tous les points de vente en Suisse quelques jours plus tard, jusqu'au 11 mai», a rappelé dans un entretien à AWP Jessica Anderen, qui a repris en octobre dernier les rênes d'Ikea Suisse. Pendant la période de verrouillage, l'entreprise a pu poursuivre ses activités exclusivement via sa plateforme de vente en ligne.