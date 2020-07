Ikea va rembourser les aides publiques perçues

Coronavirus

Le numéro un mondial du meuble a annoncé qu’il remboursera les aides gouvernementales touchées pendant la crise du Covid-19.

Ayant moins souffert que prévu durant la crise liée au nouveau coronavirus, Ikea a annoncé mardi rembourser l’intégralité des aides publiques perçues dans huit pays européens et aux États-Unis pendant la crise sanitaire, sans en dévoiler le montant.

«Ikea est en contact avec les gouvernements de neuf pays (Belgique, Croatie, République tchèque, Irlande, Portugal, Roumanie, Serbie, Espagne et États-Unis) au sujet du remboursement de l’aide gouvernementale que nous avons reçue pour couvrir les salaires de nos collègues au plus fort de la pandémie», a expliqué à l’AFP un porte-parole d’Ingka Group, la plus grande franchise du numéro un mondial de l’ameublement.