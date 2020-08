il y a 1h

Football

Il a manqué de tout à un FC Bâle attendu au tournant

Un FC Bâle affaibli n’avait juste pas les armes pour espérer faire déjouer la terrible machine du Shakhtar Donetsk (4-1). De grandes décisions doivent être prises.

par Robin Carrel, Gelsenkirchen

Marcel Koller vient de dire «Nein» à nos collègues de Teleclub. KEYSTONE

Le club rhénan actuel n’a plus grand chose à voir avec ce qu’il était, quand il a aligné les titres nationaux entre 2010 et 2017. Il a cédé son omnipotence nationale aux Young Boys et a même été doublé par un fougueux FC St-Gall cette saison. Alors le retrouver en quart de finale de l’Europa League était une belle surprise, mais aller plus loin aurait tenu du miracle. Car devoir faire sans son défenseur le plus sûr, Eray Cömert, ni son gardien titulaire, Jonas Omlin, c’était tout simplement trop.

Les Bâlois ont des tas d’excuses à faire valoir, à commencer par un calendrier démentiel. Avec 16 matches disputés depuis le 14 juin, la troupe de Marcel Koller a joué une rencontre tous les 3,625 jours. Dans le football «normal», ça n’existe tout simplement pas. Alors puisque, en plus, le FCB n’a pas la profondeur qu’il a pu avoir un temps ni une génération spontanée et en or au sein de son centre de formation, ce n’était pas tenable.

Et maintenant? Et bien c’est une excellente question... Le contrat de l’entraîneur Marcel Koller n’a été prolongé, semble-t-il, que jusqu’à ce 12 août et il serait très étonnant qu’il continue sa mission au-delà du présent exercice. Le coach ne devrait pas fêter son 100e match sur le banc bâlois (il en est à 99, avec une moyenne de 2,01 points par match en moyenne). Après le match, au micro de Teleclub, l’homme s’est contenté d’un «Nein» sec et sonnant quand on lui a demandé d’évoquer son avenir proche.

Car Bâle est encore dans une période que l’on peut qualifier de «bâtarde». Il doit encore jouer une demi-finale de Coupe de Suisse face à Winterthour le 25 et une éventuelle finale contre les Young Boys le 30, le tout avec son effectif actuel. Il devra ensuite enchaîner directement sur la Super League le 11 septembre et le 2e tour qualificatif à la prochaine saison d’Europa League aura lieu six jours plus tard 17 déjà. Ne faudrait-il pas permettre au nouvel entraîneur de gagner deux semaines de travail?

Et qui dit que Silvan Widmer, auteur d’une saison solide sur le flanc droit, qu’Eray Cömert, qu’Omar Alderete ou même qu’Arthur Cabral seront encore là pour la Coupe et non sacrifiés pour équilibrer les comptes aux dépens de la quête d’un titre, comme l’a été Jonas Omlin? Bâle a une vingtaine de millions de déficit à combler et son gardien lui en a fait gagner environ sept. Le parcours européen lui a certes rapporté treize millions bienvenus, mais tout est, encore, à reconstruire.

Dans une époque pas si lointaine, le FCB avait des idées et des moyens. Depuis quelques années, c’était des moyens et pas de bonnes idées. S’il veut faire mieux que jouer à l’éternel dauphin des Young Boys, les prochains jours vont être cruciaux.