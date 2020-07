il y a 22min

«Il aurait fallu trois Nuzzolo devant et quatre derrière»

Anciens joueurs de NE Xamax, Pierre Thévenaz et Joël Corminboeuf estiment que l’équipe neuchâteloise était trop limitée pour rester en Super League. Ils le disent avec tristesse.

par Christian Maillard

Ceux qui ont vécu les belles heures de Neuchâtel Xamax, qui se souviennent de ces matches homériques contre le Real Madrid ou le Bayern Munich, sont tristes aujourd’hui du sort réservé aux «rouge et noir». Après la lourde défaite de dimanche à la Praille contre le Servette FC (1-4), même les fans les plus optimistes du club, ne se font plus d’illusions. «Un sauvetage miraculeux comme l’an dernier ne peut pas se passer deux ans de suite», soupire Joël Corminboeuf.

L’ancien portier international (56 ans), qui avait défendu la cage xamaxienne durant quinze ans entre 1985 et 2000 - où il a notamment remporté le titre de champion de Suisse -, a le sentiment d’un gros gâchis. «La réalité des chiffres ne trompe pas, cette équipe était quand même limitée, regrette le Fribourgeois, conscient que dans la région neuchâteloise les moyens ne sont pas aussi importants qu’ailleurs». Mais, l’ex-entraîneur de La Chaux-de-Fonds et de Payerne estime que Neuchâtel «devrait s’inspirer de Thoune qui parvient toujours à dégoter de bons joueurs pour leurs transferts. Il faut profiter de cette situation pour se poser les bonnes questions.»

La politique axée sur les jeunes, voulue par le club en début de saiso,n était une bonne chose pour Joël Corminboeuf, mais, «il aurait fallu les entourer par des cadres et une colonne vertébrale très forte» pour éviter cette galère.

J’ai été effaré, ce dimanche, par le nombre important d’approximations et des lacunes techniques de certains qui sont impardonnables» Pierre Thévenaz, ancien défenseur de NE Xamax



Pierre Thévenaz (58 ans) a gravi tous les échelons à Neuchâtel Xamax, des juniors E jusqu’en première équipe. Il se trouvait au Stade de Genève, ce dimanche, où il était engagé par RTN en qualité de consultant. «On a de la peine à sortir des jeunes aujourd’hui», regrette l’ancien défenseur des «rouge et noir» qui a lui aussi mal au cœur pour son ancienne équipe.

«Ce n’est pas à moi de le dire mais comme l’a répété Stéphane Henchoz à plusieurs reprises, certains joueurs n’avaient pas le niveau. J’ai d’ailleurs été effaré, ce dimanche, par le nombre important d’approximations et les lacunes techniques de certains qui sont impardonnables. Sans citer de noms, j’ai vu des choses incroyables où l’on dégage en corner au lieu de soigner une passe ou un autre qui se lançait sur un joueur en étant à terre, autant dire qu’un homme à terre est un homme mort au foot.»

Pour lui, comme pour l’ancien gardien Corminboeuf, ce Xamax ne méritait pas de rester en Super League. «Il n’y a pas que Christian Binggeli, qu’on a vu en larmes sur le banc, qui est responsable. L’équipe dirigeante mais les joueurs le sont aussi, poursuit Pierre Thévenaz. Si l’équipe était encore dans le coup dimanche à Genève, c’était aussi grâce aux mauvaises performances de Sion et de Thoune. Il suffit de regarder le classement: Neuchâtel Xamax n’a remporté que cinq parties sur trente-quatre. En fait pour se sauver, il aurait fallu trois Nuzzolo devant et quatre Nuzzolo derrière!»



Au-delà de la boutade, c’est en effet au niveau de l’état d’esprit que Xamax a fait beaucoup de peine à ses fans. «Stéphane Henchoz et son staff vont devoir se poser les bonnes questions au moment de recruter, remarque celui qui a toujours eu le sang rouge et noir. Il va falloir trouver des joueurs qui sont capables de faire le jeu et surtout de mouiller le maillot pour Xamax car à Genève je n’ai pas vu des footballeurs morts de faim qui voulaient la victoire à tout prix. Comme s’ils étaient résignés. Mais, ce n’est pas sur ce derby qu’on a été relégué.»

«Rien ne sert de revenir le plus vite possible si c’est pour jouer la fin de classement et retomber dans la foulée» Joël Corminboeuf, ex-portier de NE Xamax