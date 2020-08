Espagne

Il crée un scandale national en proposant une paella avec du chorizo

Grand chef renommé en Espagne, Karlos Arguiñano a proposé une version de la paella qui lui a valu une volée de bois vert.

On ne rigole pas avec la paella, chez nos amis Espagnols. Fierté nationale, ce plat doit toujours être préparé selon la tradition culinaire ibérique. Le grand chef Karlos Arguiñano vient d’en faire la cruelle expérience.

Le médiatique cuisinier a, en effet, commis l’erreur coupable de proposer sur les réseaux sociaux une version de la paella avec du poulet, des légumes, des crevettes, des moules... et du chorizo.



«Le chorizo ne figure dans aucune de nos recettes traditionnelles», a tonné Enric Morera, président du Parlement de la région de Valence, région qui revendique la paternité de la paella. Devant les caméras de la télévision espagnole, l’homme politique n’a pas hésité à parler d’«attentat gastronomique»!



Sur Twitter, Morera a qualifié la paella de Karlos Arguiñano de «riz avec des choses». Le site WikiPaella s’est également mêlé de «l’affaire» et a rappelé qu'il existe plusieurs recettes, mais que toutes doivent avoir les ingrédients de référence, comme la tomate, le haricot plat, le poulet, le lapin, le sel, l'huile d'olive, le riz, l'eau et le safran. Mais pas le chorizo.