Il faut mettre l’OFSP en zone rouge

On le sait depuis toujours; les statistiques sont des additions de chiffres "faux" ! Et dans la situation actuelle, c'est grave et inadmissible

Raphael Prongue 03.08.2020 à 13:43

D'un autre côté si un fêtard se fait contaminer en discothèque et ensuite contamine disons 4 personnes de sa famille, Statistiquement on aura 80% de contamination familiale et 20% de contamination festive de soirées .. Mais si on avait fermé la discothèque on serait à 0% pour tout le monde Donc indirectement la soirée en discothèque est bien responsable à 100% de ces contaminations