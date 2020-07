il y a 1h

«Il gagne 10 francs, en dépense 9 et en garde 1 au cas où»

Tous les lundis aux alentours de 17h, asseyez-vous avec nous autour de la table de «C’te équipe», pour débattre de l’actualité du ballon rond.

par Sport-Center

Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe» réalisée à l’arraché depuis les vacances, la bande des sports est composée d’André Boschetti et sa connexion aléatoire, de Florian Vaney, de notre invité Nicolas Sandoz et de Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

Vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessous. Si vous voulez n’avoir que la bande-son pas toujours simple à écouter - promis, quand on est tous de retour à 100% au bureau ce sera plus audible -, vous êtes servis aussi, puisqu’un un poil plus bas ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 2’10):

On a commencé par évoquer le sujet de Neuchâtel Xamax, tout bientôt relégué, et de ses perspectives à moyen terme. Le club neuchâtelois a-t-il les ressources pour jouer un rôle dans le futur? Nos invité avaient de gros doutes. On a ensuite parlé du FC Sion et de son match couperet de mardi contre Zurich et du calendrier compliqué qui l’attend ensuite. D’ailleurs, en parlant de couperet…

2e partie (dès 21’50):

On a enchaîné sur le Servette FC et ce qu’il peut espérer construire avec un budget qu’on annonce déjà à la baisse, ainsi que le 1er tour qualificatif à la Coupe d’Europe qui l’attend dans un mois tout pile, sur un match sec. Les invités ont ensuite largement débattu sur le Lausanne-Sport, qui n’a pris que 15 points sur les 11 derniers matches, ses jeunes et le match décisif qui peut l’attendre jeudi à Nyon contre Stade Lausanne-Ouchy.

3e partie (dès 44’00):

On était un peu pris par le temps, mais on a quand même réussi à parler un peu des Young Boys, de Nsame, de Bâle et sa Coupe d’Europe. Par contre, on n’a pas trop eu le temps de découper l’ASF et la SFL!

Quiz (dès 54’30):