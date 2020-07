«Il m'a jetée au sol»: un acteur de la Comédie-Française dénoncé

Paris

Dans une série de tweets, une jeune femme accuse d'agression un acteur de l'institution française. «S'il y a d'autres victimes, d'autres témoignages pour que ma parole soit entendue, s'il vous plaît, contactez-moi», a-t-elle déclaré.

Sur Twitter lundi 29 juin, une jeune femme a accusé un acteur de de la Comédie-Française d'agression. Elle a publié plusieurs photos des blessures qu'il lui aurait infligées sur le visage et sur le corps. Sur le réseau social, cette YouTubeuse prénommée Plain Chant a annoncé avoir «porté plainte contre un acteur de la Comédie-Française pour violences habituelles sur une personne vulnérable n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours».

«Il a tenté de m'étrangler»

Dans la suite de son témoignage, la victime présumée a assuré avoir «été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai» et a raconté en détail ce qu'elle a enduré: «Coups de poing au visage, dans les côtes, dans le dos quand j'étais à terre, coups de livres, de chaussures. Il m'a tirée par les cheveux dans tout son appartement. Il m'a jetée au sol. Il a tenté de m'étrangler.» La jeune femme a expliqué également être en possession «d'enregistrements audio où il (la) menace de mort.»

Pour conclure son témoignage concernant cet homme à la «réputation de mec dangereux», la victime présumée a lancé un appel aux internautes. «S'il y a d'autres victimes, d'autres témoignages pour que ma parole soit entendue, s'il vous plaît, contactez-moi. Il m'a menacé professionnellement. Il a cherché à contacter ma famille et mes amis pour se dédouaner et me diffamer», a-t-elle conclu.