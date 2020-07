Il meurt empalé sur son sécateur dans les vignes

France voisine

Venu donner un coup de main à un ami vigneron, un septuagénaire est tombé sur son outil à Château-Chalon.

Lundi peu avant 11 heures, un terrible accident s'est produit dans les vignes de Château-Chalon, au nord-est de Lons-le Saunier (F). Un homme de 70 ans, venu aider bénévolement un ami vigneron, taillait le feuillage des vignes. Mais, raconte «L'Est Républicain» , il est soudain tombé et s'est empalé sur son sécateur qui avait des lames d'une trentaine de centimètres. Il s'est blessé au bas ventre, l'artère fémorale sectionnée. Malgré la rapide arrivée des secours, le malheureux est décédé sur place.

Le maire de Château-Chalon, Christian Vuillaume, est sous le choc: «C’est un scénario qu’on ne peut pas imaginer. C’est quelque chose de complètement improbable, on ne trouve aucune explication. Je suis affligé. Je pense au viticulteur qu’il était venu aider, je pense aux deux gars qui étaient avec lui… Quand on vit un tel événement, on ne peut pas l’oublier». Selon un autre vigneron, le sol était particulièrement glissant lundi matin.