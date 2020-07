18.06.2020 à 17:01

Il n'y aura pas de fans en carton dans les stades romands

Football

A Lausanne, Genève, Sion et Neuchâtel, rien n'a été prévu pour habiller les gradins. En revanche, Teleclub ajoutera des sons d'ambiance.

Il n'y aura ni spectateur en carton ni poupées gonflables dans les stades romands à la reprise. Bundesliga

Comment rompre le silence et supprimer l’écho? Alors qu’en Allemagne, le Borussia Moenchengladbach a collé des photos de supporters sur des milliers de cartons, qu’en Corée du Sud un club de baseball a remplacé les spectateurs par des peluches, qu’est-ce qu’ont prévu les Romands pour mettre un peu de vie et de couleur dans ces matches à huis clos?

«Puisque vous me tendez la perche, sachez qu’il n’y aura, en tout cas pas, des poupées gonflables dans le stade!» s’exclame Christophe Chaillet, chef de presse du Lausanne-Sport, faisant allusion au FC Gwangju FC qui avait placé, le 18 mai, des dizaines de mannequins d’allure féminine dans les travées de son stade, et qui avait été amendé à hauteur de 90'000 francs pour ce geste. Le Lausannois renchérit, plus sérieusement: «On n’a rien prévu pour habiller les gradins de la Pontaise.»

Des paniers pour le pic-nic

En revanche, les fans du LS qui n’auront pas pu s’asseoir en tribunes (comme ceux du Stade Lausanne Ouchy d'ailleurs), pourront suivre la rencontre de leur équipe en streaming sur le site lausannois. Tandis que des paniers pour le pic-nic du LS contenant du vin, de la charcuterie et du fromage seront bientôt proposés aux supporters désirant soutenir le leader de Challenge League, tout le monde a hâte, à la Pontaise, de terminer au plus vite cette saison et redémarrer «dans des conditions les plus optimales possibles» une nouvelle à l’échelon supérieur.

A Sion, Neuchâtel et à Genève, non plus, rien n’a été prévu pour animer Tourbillon, la Maladière et la Praille. Pas question non plus de faire un carton. «Mais, précise Loïc Luscher, responsable de la communication du club grenat, on réfléchit pour les fans qui vont rester dehors pour leur proposer quelque chose de sympa.»

A la place des supporters

Du côté de Xamax, il était hors de question d’installer des mannequins ou des doudous dans les sièges vides. «Cela ne nous intéressait pas de dénaturer un match à huis clos, explique Sébastien Egger, le responsable de la communication et des médias des «Rouge et Noir». Ce ne serait pas valorisant et élégant de poser des cartons pour les gens qui nous soutiennent habituellement. On s’est mis à la place des supporters. On n'avait pas envie de faire taxer des gens qui auraient leur image ou leur nom dans le stade alors qu’ils ont déjà un abonnement dont ils ne peuvent pas profiter.»

Les fans qui n’ont pas été tirés au sort auront également la possibilité d’aller voir les rencontres dans l'un des restaurants de Neuchâtel qui diffuseront des images. «On les encourage à saisir ces opportunités et soutenir les commerçants locaux», renchérit le chef de presse neuchâtelois.

Le bruit de la foule à la télé

Il s’agira pour cela de se connecter sur Teleclub qui a tout prévu pour éviter que cela résonne. La chaîne privée, qui détient les droits du championnat suisse de football, va s’inspirer de ce qui se fait dans d’autres pays pour atténuer l’impression du vide. «Il y aura en effet un ajout d’un son d’ambiance qui aura été extrait d’un match précédent, explique Maïque Perez, directeur de la rédaction Sport TV de Teleclub. Et quand il y aura un but, on pourra simuler le bruit de la foule.»

Comme avant, pour éviter l'écho