Il paie plus cher pour son vélo que pour lui-même

La réponse des CFF

«Notre activité de base est et reste le transport des voyageurs. Effectivement le train et le trajet que vous empruntez exigent une réservation pour le vélo de 5 francs entre le 21 mars au 31 octobre, ceci est dû au compartiment vélo restreint et a une grande affluence durant cette période. Un train rempli de vélos présente un risque pour la sécurité. De plus, nous avons déjà pu le constater, le manque de place en résultant est bien souvent désagréable pour les autres voyageurs, voire susceptible de déclencher des conflits entre ceux-ci et nos collaborateurs.Les CFF considèrent également que la combinaison "vélo + train" est écologique, économique et pratique. Nous entendons par conséquent conserver cette prestation et même la développer en aménageant nos nouveaux véhicules en conséquence. Ces dernières années, nous avons aussi créé davantage de parkings à vélos dans les gares.»