Suisse

Il persiste à stocker des armes négligemment mais fait recours

Un homme s’est vu confisquer à deux reprises les munitions qu’il conservait sous une simple bâche dans son bateau. Il contestait le séquestre mais le TF le déboute.

Le possesseur avait écopé d'une amende de 500 francs pour omission de conserver avec prudence des armes. La justice avait aussi ordonné le séquestre et la confiscation des objets. Un mois plus tard, l'homme avait récupéré ses biens en présentant à la police l'ordonnance de condamnation, sans la page relative à la confiscation. Il indiquait avoir loué un coffre-fort dans un stand de tir.

Toujours dans le bateau

A fin mars 2019, la police est allée vérifier le contenu du coffre. Elle n'y a trouvé qu'une seule arme de poing et sa munition. Le reste de l'arsenal était à nouveau déposé sur le bateau, dans des boîtes métalliques non sécurisées. Une nouvelle amende a été prononcée et les armes et cartouches séquestrées en vue de leur confiscation.