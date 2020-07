Il se fait écraser les jambes par son tracteur à foin

Grisons

Éjecté lorsque le véhicule s'est renversé, un agriculteur s'est retrouvé coincé sous le toit de la cabine. Il souffre de fractures.

Lundi 6 juillet à 14h40, un agriculteur de 58 ans chargeait du foin dans son véhicule à Castrich (GR). Puis il a démarré et roulé sur un terrain en pente. Son camion a alors glissé, s'est enfoncé dans le sol et a basculé sur le côté, selon la police cantonale grisonne. Le malheureux a glissé de sa cabine et s'est retrouvé les deux jambes coincées sous le toit du véhicule.