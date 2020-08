France

Il se fait tabasser pour avoir exigé le port du masque

Dans une laverie, un père de famille a demandé à un utilisateur respecter le port du masque. Il s’est fait tabasser en groupe.

La presse française rapporte l’agression dimanche d’un client d’une laverie automatique de la ville de Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d’Oise. En fin d’après-midi, un homme de 44 ans, habitant le quartier depuis une trentaine d’années, était en train de replier son linge et ses vêtements. C’est alors, qu’en raison de l’exiguïté des lieux, il a demandé à un autre utilisateur de respecter l’obligation de porter le masque. «C’est écrit que c’est obligatoire et c’est la loi», a expliqué l’homme à l’Agence France Presse. Il était accompagné de ses deux enfants de 5 et 7 ans.