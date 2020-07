Zurich

Il traverse des bains publics à bord d’un bateau à moteur

Un homme de 35 ans a volé un bateau puis traversé la zone des bains publics de l’Oberer Letten sur la Limmat à Zurich. Aucun blessé n’est à signaler.

Un baigneur prend le contrôle

Un baigneur est parvenu à monter sur l’embarcation et à en prendre le contrôle. Le pilote, lui, a été intercepté par un maître-nageur et retenu jusqu’à l’arrivée de la police, qui l’a arrêté et emmené au poste. Selon une première reconstitution des faits, il a subtilisé le bateau sur le lac et a traversé la ville jusqu’aux bains. On ignore encore les raisons de son acte.