France

Il trouve un vieil obus et l’embarque dans son auto

Un touriste britannique a découvert trois engins explosifs sur une plage française. Il en a emmené un dans son véhicule et a parcouru plusieurs kilomètres avec.

Il a en effet placé l’une de ces munitions rouillées, longue de 32 cm dans le coffre de son véhicule et a roulé avec avant d’appeler les forces de l’ordre. L’amorce n’est certes plus visible mais les gendarmes, une fois arrivés auprès de lui, ont retiré l’obus de son auto et l’ont précautionneusement ramené sur la plage auprès des deux autres et le périmètre a été sécurisé avant l’arrivée des démineurs.