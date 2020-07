France

Il vole le smartphone d’une non-voyante en fauteuil roulant

Un individu est soupçonné, à Nantes, de s’en être pris à une femme accompagnée de son chien guide. Après son larcin, il lui aurait encore craché au visage.

Jeudi 16 juillet, vers 21 heures, un individu s’est approché d’une femme non-voyante, qui se déplaçait en fauteuil roulant, guidée par son chien. Selon des sources policières citées par «Ouest-France» , l’homme aurait voulu lui arracher son téléphone portable, qu’elle avait attaché autour du cou. Mais le lien n’a pas cédé et le voleur a alors utilisé son briquet pour le casser.

Non content d’avoir son butin, il aurait en outre craché au visage de sa victime en partant. Cet homme de 38 ans a été arrêté un peu plus tard par la brigade anticriminalité alors qu’il se cachait derrière des poubelles. Les policiers ont retrouvé sur lui le téléphone et le briquet. L’individu a été placé en garde à vue.