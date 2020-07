Il y a de plus en plus de loups, mais ils tuent de moins en moins

Faune

En 1999, environ 150 bêtes de rente ont été tuées par des loups, contre 400 l’an dernier. Mais il y a surtout bien plus de loups qu’il y a 10 ans, selon le Groupe Loup Suisse.

Croissance de la population

Moutons les plus menacés

Les moutons sont les animaux de rente les plus menacés par les grands prédateurs (94% des proies). Ils sont suivis de très loin par les chèvres (5%) et par d’autres catégories de bétail telles que les cervidés d’élevage, les lamas, les alpagas, les bovins, les chevaux et les ânes (entre 0 et 5 animaux par an).