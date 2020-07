Il y aurait en Suisse près de 1000 enfants nés de mères porteuses

Gestation pour autrui

Les cantons ont recensé 144 enfants nés grâce à la gestation pour autrui au cours des quatre dernières années. Mais la pratique est beaucoup plus répandue.

Ces chiffres sont plus élevés que les estimations faites jusque-là par la Confédération et ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Les experts soupçonnent que cette pratique soit en réalité beaucoup plus répandue, et estiment que jusqu’à 1000 enfants nés de cette façon vivraient en Suisse.