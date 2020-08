Valais Ils en ont marre qu’on leur dise d’aller à pied à l’école

Une dizaine de familles et une trentaine d’enfants vivant dans les Mayens-de-Saxon se battent depuis des années pour avoir droit à un transport scolaire. Le canton leur a donné raison, mais la commune fait recours au Tribunal fédéral.

Pour marquer la rentrée des classes, et de guerre lasse de n’être pas entendu, les élèves des Mayens-de-Saxon ont organisé une manifestation en bonne et due forme pour obtenir un bus pour se rendre à l’école.

«Lorsque les circonstances de lieu et de temps l’exigent, l’administration communale est tenue d’organiser le transport gratuit des élèves de l’école enfantine, de l’école primaire et du cycle d’orientation ayant une marche de plus d’une demi-heure». C’est la loi cantonale valaisanne, qui devrait être respectée dans toutes les communes. Mais dans celle de Saxon (VS), la commune ne l’entend pas ainsi. Dix familles avec une trentaine d’enfants habitant dans les Mayens-de-Saxon réclament depuis des années que l’administration communale leur mette à disposition un bus scolaire pour descendre la route sinueuse d’environ 8 kilomètres qui rejoint la plaine et l’école.