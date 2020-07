Ils marquent pendant que l'adversaire leur serre la main

Handball

En France, les joueurs de Pontault ont inscrit leur premier but après seulement 13 secondes. Ils n’ont pas jugé utile que l'équipe adverse ait fini de les saluer comme le veut la tradition.

Voilà un geste qui n'honore en tout cas pas les handballeurs de Pontault-Combault, de retour en Proligue (2e division) après leur relégation. Alors que leurs adversaires de Cesson-Rennes étaient encore en train de les saluer comme il est de coutume avant la première action, chacun serrant alors la main de son vis-à-vis, Bastien Khermouche n'a rien trouvé de mieux que d'aller inscrire un premier but au nez et à la barbe d’une défense médusée! Il y a des cartons rouges qui se perdent, non?