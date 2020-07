Ils meurent ensemble, après 71 ans de mariage

Coronavirus

Les Anglais Pat et Ron Wood ont succombé au virus à cinq jours d’intervalle. Mais ils ont pu être ensemble jusqu’au bout.

Ron et Pat Wood étaient mariés depuis avril 1949.

Ron Wood, 94 ans, a contracté le coronavirus et a été hospitalisé dans sa ville de Wothing, dans le Sussex de l'Ouest, sur la côte sud de l'Angleterre. Son épouse Pat Wood, 91 ans, a elle aussi été touchée par le virus et a été admise dans le même établissement peu après.

Ce couple marié depuis 71 ans a d'abord été placé dans des quartiers séparés. Mais le personnel de l'hôpital a permis que leurs lits soient déplacés l'un à côté de l'autre au cours de leurs derniers jours, relate « The Independent ». Assez près pour qu’ils puissent se tenir la main.

Gentillesse et compassion

Fille unique de Ron et Pat Wood, Nikki Evans a salué les efforts et la gentillesse du personnel de l'hôpital. «Ils ont mis maman et papa dans une chambre à quatre lits, juste les deux, afin qu'ils puissent se tenir la main pendant les quatre derniers jours avant que maman ne décède dans son sommeil», a-t-elle témoigné. «Après le décès de maman, le 18 mai, ils ont pris soin de papa avec compassion au cours de ses derniers jours, jusqu'à son décès le 23 mai.»