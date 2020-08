il y a 59min

Hockey sur glace

Ils ne sont pas au stade, mais commentent en direct

La pandémie a chamboulé le travail du plus célèbre duo de commentateurs francophones. Qui nous racontent comment ils se sont adaptés au changement.

par Emmanuel Favre

L’analyste Dany Dubé (à gauche) et le descripteur Martin McGuire commentent en direct les matches du Canadien de Montréal depuis le studio de leur station de radio. DR

Imaginez Joël Robert commenter en direct un match de demi-finale de Coupe de Suisse de football depuis les studios de la radio romande.

Eh bien, cette réalité est celle du descripteur et de l’analyste les plus connus dans le hockey francophone depuis la reprise des activités en NHL. Voilà 18 ans que Martin McGuire et Dany Dubé font équipe, épient les entraînement, relatent et dissèquent 82 fois par saison chaque action du Canadien de Montréal. Mais, depuis que le Tricolore est reclu dans sa « bulle » de Toronto, où ont lieu tous les matches éliminatoires de la Conférence Est, les deux compères se retrouvent dans la même situation que les amateurs de hockey.

Une voix devenue un visage familier

Privés de glace, ils suivent les parties de pré play-off face à leur écran de télévision, la haute direction de la ligue professionnelle nord-américaine n’ayant accordé qu’une entrée par média. Et comme leur tandem est aussi indissociable que Laurel et Hardy, Blanche et Gaspard ou Belle et Sébastien …

Les deux experts travaillent donc depuis les studios de la station du «98.5» où un espace leur a été spécialement aménagé. McGuire décrit les actes face aux Pingouins de Pittsburgh avec une voix qui est, au fil du temps, devenue un visage familier pour des centaines de milliers d’amateurs. Dubé, lui, apporte son autopsie technique concise à chaque arrêt de jeu et des observations plus nourries durant les pauses commerciales.

L’espace de travail de Martin McGuire et de dany Dubé pour décrire les matches du Canadien de Montréal en direct à la radio. DR

‹‹A la télé, on ne voit pas toujours le langage corporel›› Dany Dubé, analyste des matches du Canadien de Montréal à la radio

Mais leur travail en est forcément affecté. « Là, je suis devenu une remorque, nous raconte McGuire entre deux interventions en ondes. Je suis tributaire de ce que le réalisateur de NBC veut bien nous montrer. » Et de comparer: « Cela n’a rien à voir avec ce qu’il se passe en temps normal. Au Centre Bell, par exemple, nous avons une vue plongeante sur l’action. C’est une chaise idéale pour décrire l’action. »

En temps normal, le duo occupe l’une des meilleures places du Centre Bell. nhl.com

Dany Dubé enchérit: « A la télé, on ne voit pas toujours le langage corporel, tellement important pour saisir un état d’esprit. On n’a pas non plus de plan large sur l’ensemble de la patinoire. Le jeu sans le puck est tellement important. Mais là, on ne peut souvent que l’imaginer. »

‹‹Les moments passés à l’entraînement étaient des mines d’informations›› Martin McGuire, descripteur des matches du Canadien de Montréal à la radio

Martin McGuire et Dany Dubé ont aussi perdu des moments majeurs dans leur phase de préparation d’un match: les entraînements et les entrevues en personne. Avant la pandémie, le descripteur, micro à la main, était toujours le premier à s’asseoir dans la tribune pour observer la pratique. « Ces moments étaient des mines d’informations. On voyait les exercices qui étaient travaillés, on était témoins des changements dans l’alignement. » Aujourd’hui, ils sont dépendants des tweets de l’organisation et de la prose de leurs confrères de la presse écrite, qui n’ont pas non plus d’accès direct aux acteurs des matches. McGuire avait aussi, privilège de l’expérience, le rôle de poser la première question à l’entraîneur Claude Julien à chaque point presse. «Maintenant tout se passe via zoom » , résume Dubé.

Des parts de marché phénoménales

Malgré ce contexte exceptionnel, le duo s’en sort bien. On a écouté les trois premiers matches de la série de pré play-off contre les Pingouins de Pittsburgh (2-1 pour les Habs dans la confrontation au meilleur des cinq parties). Aidés par le son ambiant de la Scotiabank Arena de Toronto en toile de fond, ils sont aussi intéressants, précis et énergiques qu’à l’ère où les patinoires étaient pleines. « En tout cas, le public nous suit, apprécie McGuire. Lors du match hors concours (ndlr: amical) contre Toronto, nous avons obtenu 26% de parts de marché. »

Ce vendredi soir, durant l'acte IV.