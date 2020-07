Ils prennent du cannabis pour du fenugrec: tous à l'hôpital

Inde

Six membres d'une même famille ont été pris de vertiges et nausées après avoir cuisiné un plat avec la fausse herbe.

Une famille de l'Uttar Pradesh, en Inde, s'est mise à table pour déguster un aloo methi fait maison. Il s'agit d'un plat de pommes de terre préparées avec du methi, le nom local de la plante que nous appelons fenugrec. Mais, raconte l'«Indian Express», les six personnes ont ensuite été prises de vertiges et de nausées. À tel point qu'elles ont appelé leurs voisins à l'aide qui, en constatant leur état (certains avaient perdu connaissance), ont alerté les secours. Les six ont été emmenés à l'hôpital.