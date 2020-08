Venezuela

Ils tentent une «invasion»: 24 ans de prison

Pour avoir tenté une «invasion» armée du Venezuela dans le but de renverser le président Nicolas Maduro, quinze personnes ont été condamnées vendredi à une lourde peine d’emprisonnement.

Le tribunal a reconnu les accusés, parmi lesquels le «leader» de l’opération, le capitaine Antonio Sequea, coupables de «terrorisme, rébellion et conspiration», a annoncé le procureur général du Venezuela Tarek William Saab dans une déclaration à la presse. Tous les accusés «ont reconnu leur responsabilité» dans cette tentative «d’invasion» ratée du Venezuela début mai, a-t-il affirmé.

La semaine dernière, deux anciens soldats américains avaient été condamnés pour les mêmes faits à vingt ans de prison. L’affaire avait de nouveau crispé les relations déjà très tendues entre Washington et le gouvernement de Nicolas Maduro.

Nicolas Maduro visé

Le président socialiste avait accusé son homologue américain Donald Trump d’avoir «dirigé directement» cette «incursion armée» tuée dans l’oeuf le 3 mai. Selon Caracas, ce jour-là, l’armée et la police vénézuéliennes étaient parvenues à stopper la «tentative d’invasion par la mer» fomentée par des «mercenaires venant de Colombie» sur le rivage de Macuto, à moins d’une heure de route de Caracas.

Washington et Bogota ont nié toute participation et le secrétaire d’État Mike Pompeo a affirmé que les États-Unis feraient tout pour rapatrier les deux soldats condamnés.

L’administration Trump tente à tout prix d’évincer le «dictateur» Nicolas Maduro auquel elle nie toute légitimité. Washington serre de plus en plus fort la vis des sanctions et la justice américaine a inculpé l’héritier politique d’Hugo Chavez (1999-2013) pour «narco-terrorisme» en mars.