Pandémie

Immunité à la Covid-19: un coffre-fort à plusieurs clés

Une immunité encore mal comprise, basée sur d’autres mécanismes que les anticorps, pourrait freiner l’épidémie, espèrent des chercheurs, même si ça n’est encore qu’une théorie.

Sur deux piliers

Les lymphocytes T sous la loupe

Et c’est également le cas d’une autre étude, américaine celle-ci, publiée mardi dans la revue Science: chez certains individus qui n’ont pourtant jamais été exposés au SARS-CoV-2, on retrouve des lymphocytes T qui réagissent à ce nouveau coronavirus ainsi qu’à quatre autres, responsables de simples rhumes.

Sous-estimation?

«Si on a des anticorps neutralisants, on est immunisé: c’est la base. Mais il ne faut pas considérer qu’il n’y a rien d’autre qui existe», juge Yonathan Freund.

«Les études de séroprévalence donnent des chiffres jusqu’à 15/20% dans les régions très touchées. Mais on pourrait être à beaucoup plus et certaines régions pourraient avoir atteint un seuil d’immunité suffisant pour qu’il n’y ait plus de catastrophe», avance le Pr Freund.