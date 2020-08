Canton de Genève

Important feu de ferme maîtrisé à Jussy

Un incendie a ravagé un bâtiment abritant deux habitations, samedi dans la campagne genevoise. Les pompiers ont dû déployer de gros moyens pour venir à bout du sinistre.

Importants moyens déployés

«Pour l'instant, nous avons constaté uniquement des dégâts matériels. A 17h, nous avions déployé dix engins et 24 sapeurs-pompiers professionnels. Ils ont été appuyés par 40 sapeurs-pompiers volontaires de trois compagnies différentes», a expliqué le capitaine David Mautone du Service d'incendie et de secours.

«Situation difficile»

«La situation a été rendue complexe et difficile pour les pompiers mobilisés à cause des conditions météorologiques et de la forte chaleur. Nous avons eu besoin de monde pour organiser la relève et durer dans le temps», a-t-il ajouté.