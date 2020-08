Espagne

Indigne: un immigré exploité meurt déshydraté

Œuvrant dans des conditions abominables dans une plantation de Murcie, un travailleur de 42 ans a trouvé la mort.

Une mort tragique et indigne scandalise l’Espagne. Un ouvrier migrant œ uvrant dans une plantation de Murcie deva i t travailler des heures sous un soleil de plomb, appare m ment sans eau. Il est décédé samedi des suites d’un coup de chaleur. Les exploitants ne l’ont secouru que très tardivement et de manière inhumaine. Ce cas met en lumière les conditions de travail abominables parfois imposées aux migrants ainsi que leur vulnérabilité.

Abandonné inconscient

Arrivé en octobre dernier , Eleazar Blandón n ’ avait pas de papiers. Opposant au régime de Daniel Ortega, il avait fait une demande d’asile mais n’avait été convoqué que des mois plus tard pour la formalis er . Puis le rendez-vous n’est jamais arrivé car la pandémie a tout bloqué. Selon le quotidien espagnol il s’est donc retrouvé dans une zone grise: il n’était pas expulsable mais n’avait pas le droit de travailler. Il travaillait donc clandestinement et n’avait pas d’autre choix que d’accepter les conditions proposées.

«On est humiliés ici»

Ces conditions à la plantation de pastèques, selon un témoignage recueilli par le quotidien, c’était parfois du travail de 7 heures du matin à 18 heures en plein soleil. Le salaire dépendait du rendement de l’ouvrier mais tournait autour des 5 euros de l’heure. Et six euros étaient déduits pour les frais de transport en camionnette…

Quant au traitement réservé par les responsables il n’était manifestement pas plus décent. «On est humilié s ici. Ils me traitent d’âne, ils me crient dessus, ils me disent que je suis lent » , s’était plaint Eleazar Blandón auprès de sa s œ ur lors d’un appel téléphonique.