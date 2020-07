Football

Infantino visé par une procédure pénale

Une procédure pénale a été ouverte ce jeudi à l’encontre du président de la FIFA. Dans le viseur: ses liens controversés avec Michael Lauber, l’ancien patron du parquet fédéral.

La tentaculaire affaire de corruption du «Fifagate» n'a pas terminé de faire des vagues dans le monde du football. Le procureur fédéral extraordinaire Stefan Keller, nommé il y a quelques semaines pour étudier des plaintes visant notamment Gianni Infantino, a estimé «qu'il exist(ait) des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec (une) rencontre entre le procureur général Michael Lauber, le président de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais» Rinaldo Arnold.

«Les infractions concernées sont l'abus d'autorité», la «violation du secret de fonction» et l’«entrave à l'action pénale», est-il indiqué dans un communiqué de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC).

En conséquence, Stefan Keller a décidé d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre de MM. Infantino et Arnold, et a demandé «aux commissions parlementaires compétentes d'autoriser l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre» de M. Lauber, passage obligé lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des «membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale».

La FIFA a annoncé dans la foulée qu'elle prenait «acte de la décision». «La FIFA, dont son président, reste à la disposition des autorités suisses et va, comme elle l'a toujours fait, coopérer pleinement dans cette enquête», a expliqué la Fédération internationale dans un communiqué.

Rencontres informelles

Plusieurs rencontres informelles entre ce magistrat et Gianni Infantino, survenues entre 2016 et 2017, avaient été révélées dans la presse et notamment par les Football Leaks en 2018, éveillant des soupçons de collusion.