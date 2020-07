Infecté, Bolsonaro se soigne à l'hydroxychloroquine

Brésil

Le président brésilien, frappé par la Covid-19, a une nouvelle fois vanté les bienfaits du médicament controversé, indiquant en prendre chaque jour un comprimé.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a annoncé mardi avoir contracté la Covid-19, a déclaré jeudi sur Facebook qu'il allait «très bien» et a de nouveau préconisé l'usage de l'hydroxychloroquine, un médicament controversé.

M. Bolsonaro, 65 ans, est apparu dans sa communication hebdomadaire en direct sur Facebook, réalisée dans sa résidence officielle. Il paraissait en bonne forme et n'était pas accompagné, comme c'est souvent le cas, de ministres ou de hauts fonctionnaires et l'interprète habituelle en langue des signes n'était pas présente.

Le président d'extrême droite a, depuis le début de la crise, relativisé la gravité de l'épidémie et a critiqué les mesures de confinement décidées par les gouverneurs dans les Etats brésiliens, déclarant que la priorité était de ne pas bloquer l'économie du pays.

Efficacité pas prouvée

M. Bolsonaro a déclaré qu'après s'être senti mal à la fin de la semaine dernière, il avait commencé à prendre chaque jour un comprimé d'hydroxychloroquine. Ce médicament qui est à l'origine utilisé pour lutter contre le paludisme est employé dans de nombreux pays pour combattre la Covid-19, mais son efficacité n'est pas formellement prouvée et la question divise profondément la communauté scientifique mondiale.

«Je le dis bien clairement», a déclaré M. Bolsonaro dans sa vidéo. «J'ai pris (de l'hydroxychloroquine) et ça a marché, et je vais très bien, grâce à Dieu. Et que ceux qui la critiquent proposent au moins une alternative». Il a toutefois nié faire «de la propagande pour l'hydroxychloroquine».