Inondations au Japon: «Il a été emporté juste devant moi»

Drame

Les intempéries continuent à frapper le pays du soleil levant, faisant plus de 60 victimes. Le mauvais temps persistera au moins jusqu'à vendredi.

Des pluies torrentielles ont continué mercredi à s'abattre dans le centre du Japon et les autorités redoutaient plus de 60 morts liés aux inondations et glissements de terrain depuis ce week-end, essentiellement dans le Sud-Ouest du pays.