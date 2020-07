Insultes racistes lors de St-Gall-Zurich

Football

Auteur d'un doublé, le Nigérian Aiyegun Tosin a été la cible d'insultes racistes venues des tribunes, jeudi soir, en Suisse orientale.

Condamnation ferme

Le FC St-Gall a fermement condamné, samedi, cet incident, via un communiqué: «Jeudi dernier, la partie à domicile entre St-Gall et Zurich a donné lieu à des incidents inacceptables, que nous condamnons fermement.» «Notre club est choqué et en colère et veut clairement montrer que nous ne tolérons pas le racisme. Nous ferons tout notre possible pour trouver la personne en question et utiliserons tous les moyens dont nous disposons pour l’identifier», a enchaîné Matthias Hüppi, le président st-gallois.

«Une fois que nous aurons identifié cet individu, nous répondrons avec la sanction la plus lourde possible. Je ne veux plus revoir cette personne au Kybunpark, a assuré l’ancien commentateur TV. Le FC St-Gall déposera aussi une plainte auprès de la police municipale. Notre club est exemplaire en ce qui concerne l’intégration et la coopération avec les personnes d’origines, de religions et de cultures différentes. Nous ne laisserons pas cet incident entacher notre image et nous ferons tout pour empêcher qu’une telle chose se reproduise. Nous nous excusons auprès d’Aiyegun Tosin et du FC Zurich. Le racisme n'a sa place nulle part, encore moins au FC St-Gall 1879.»