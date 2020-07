Intempéries: la Romandie particulièrement touchée en 2019

Météo

Des orages intenses dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel représentent à eux seuls les trois quarts des dommages à l'échelle nationale. Le coût total (85 millions de francs) reste toutefois bien inférieur à celui des dommages en 2018.

Inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et chutes de pierres ont provoqué en 2019 des dommages pour environ 85 millions de francs. Les cantons les plus touchés ont été Genève, Vaud et Neuchâtel, a indiqué mardi l'Institut WSL.