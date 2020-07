Télévision

«Intervilles» pleure sa vachette Rosa

La vedette du célèbre divertissement de France 2 est morte à 19 ans le 14 juillet, alors qu’elle profitait enfin de sa retraite.

La vachette Rosa, icône de l’émission «Intervilles», n’est plus. Elle est morte à l’âge de 19 ans, le 14 juillet, alors qu’elle avait enfin droit à un repos bien mérité. « Cette année, nous avions décidé de ne plus la sortir, et de la laisser profiter de sa retraite… La vie en a décidé autrement», a écrit s ur Facebook le domaine Labat, qui détenait l ’animal .