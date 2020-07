France

Invité par Paris, Alain Berset appelle à dépasser les frontières

Emmanuel Macron a invité le conseiller fédéral Alain Berset à la cérémonie officielle du 14 juillet pour remercier la Suisse d’avoir accueilli 52 patients malades du coronavirus ce printemps.

Le président français Emmanuel Macron a invité les ministres de la santé de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Autriche et du Luxembourg pour l’aide que ces pays ont apportée aux malades français atteints par le Covid-19.

M. Macron a remercié la Suisse pour avoir accueilli 52 patients français. «Cette invitation était une forme de reconnaissance et de remerciement de la part de la France», a affirmé M. Berset lors d’une conférence de presse à l’ambassade.

Solidarité dans les faits

Au cours de la cérémonie, le ministre a eu l’occasion de dialoguer à deux reprises avec le président français. «Il a remercié expressément à chaque fois la Suisse pour l’engagement et la solidarité montrée à l’égard de la France dans cette période difficile».

Première fédérale

Le conseiller fédéral était invité avec les ministres de la Santé allemand, autrichien et luxembourgeois. Ces trois pays avaient aussi accueilli des malades français.

Le rôle des cantons

«Le virus ne s’est pas arrêté aux frontières. Et nous non plus», a-t-il affirmé lors d’une courte déclaration. «Nous avons été en mesure de les dépasser.» Il a estimé que cette rencontre à Paris «consolidait les collaborations de ces derniers mois». Il a appelé à améliorer «sans cesse ce processus». Selon lui, l’épidémie du coronavirus a démontré qu’il «n’y avait pas d’alternative au multilatéralisme et à la coopération internationale".