Irak: Ali Khamenei accuse des «ennemis»

Irak

Le guide suprême iranien prend position sur les émeutes qui ont vu la mort de plus de 100 personnes en Irak. Et d'accuser des «ennemis» sans toutefois les nommer.

Le Premier ministre irakien désigné Mohammed Allawi a annoncé dimanche qu'il renonçait à former un gouvernement, plongeant un peu plus dans l'inconnu son pays en crise. (1er mars 2020)

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a accusé lundi des «ennemis» de chercher à «semer la discorde» entre l'Iran et l'Irak, son voisin, secoué depuis près d'une semaine par des manifestations au cours desquelles plus de 100 personnes ont été tuées.

«L'Iran et l'Irak son deux nations dont le coeur et l'âme sont liés (...). Des ennemis cherchent à semer la discorde mais ils ont échoué et leur complot n'aura pas d'effet», a écrit M. Khamenei dans un tweet, sans donner plus de détails sur l'identité des «ennemis».

Plus de 6000 blessés

Les autorités irakiennes ont accusé des «saboteurs» et des «tireurs non identifiés» infiltrés de cibler manifestants et forces de l'ordre. Selon des sources médicales et sécuritaires, parmi la centaine de personnes tuées figurent huit membres des forces de sécurité. Plus de 6000 personnes ont en outre été blessées.