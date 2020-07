Genève

Isabelle Moret enjoint les citoyens à éviter une 2e vague

La présidente du Conseil national est venue avec son homologue du Conseil des Etats, Hans Stöckli, dans la ville du bout du lac pour jauger le travail des équipes médicales.

Il faut désormais apprendre à vivre avec le virus, a-t-elle déclaré. Selon Hans Stöckli (PS/BE), une deuxième vague serait catastrophique et ferait énormément de dégâts. «Tout le monde est appelé à être responsable et à s'en tenir aux règles», a souligné le président du Conseil des Etats.

Anticipation et adaptation

Le gouvernement genevois et la population ont bien géré cette crise, a relevé Hans Stöckli. Selon lui, le canton a su anticiper et adapter les mesures. «Vos expériences ont été utiles pour le management du pays», a déclaré Hans Stöckli à l'adresse d'Antonio Hodgers, président du Conseil d'Etat genevois et de Mauro Poggia, chef du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.