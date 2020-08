Covid-19

Israël: quarantaine supprimée pour 20 pays

Le gouvernement israélien publie une liste de pays «verts» qui pourront désormais voyager vers Israël sans période de quarantaine. La Suisse, la France et les Etats-Unis sont exclus de la liste.

Le gouvernement israélien a publié dimanche une liste de 20 pays d’où les Israéliens et les ressortissants étrangers munis de visas appropriés peuvent désormais voyager vers Israël sans période de quarantaine, obligatoire pour tous jusque-là en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

La liste de ces pays «verts», considérés selon les autorités à faibles risques épidémiologiques dans la propagation de la maladie Covid-19, comprend 15 Etats européens, incluant le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce et Chypre, et cinq autres pays, dont le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie voisine.