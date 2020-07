Vaud

Ivre, il roule à contresens sur l’autoroute A1

Un automobiliste a perdu son permis de conduire, le 28 juillet dernier, après avoir fait un contresens sur l’autoroute entre Rolle et Gland.

La police vaudoise a intercepté, le 28 juillet peu avant 1h du matin, un automobiliste qui roulait à contresens sur l’autoroute A1 entre Rolle et Gland. Le conducteur, un Suisse de 32 ans, sous l’emprise de l’alcool (taux supérieur à 1 mg/l), s’était engagé sur l’autoroute à un endroit qui n’a pas pu être encore déterminé. Il a pu être intercepté par des patrouilles de la gendarmerie sur l’aire de ravitaillement de La Côte, chaussée lac. Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Aucun accident ne s’est produit.

Rouler sur la droite lors d’un d’un contresens

Le Procureur de service a ouvert une enquête et les investigations ont été confiées au personnel de la gendarmerie mobile.

Pour rappel, en cas d’annonce d’un contresens sur l’autoroute, il est demandé aux automobilistes d’abaisser leur vitesse, de rouler sur la droite de la chaussée et de ne pas effectuer de dépassement. Il est conseillé de quitter l’autoroute à la prochaine sortie et de se plier aux éventuelles injonctions de la police.