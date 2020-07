Ivres, père et fils font la course en voiture: c'est l'accident

France

Avec leur jeu dangereux, les deux hommes ont fini par emboutir une troisième voiture. Pas de blessés, mais les coupables sont en garde à vue.

La scène s'est déroulée devant témoins. Dimanche 5 juillet en fin d'après-midi, à Bouchavesnes-Bergen, au sud-ouest de Cambrai (F), un père et son fils ont fait une grosse bêtise. Chacun au volant d'une voiture, ils jouaient à faire la course, rapporte le « Courrier picard ». Selon les personnes présentes, les deux véhicules roulaient très vite et, en dépassant une voiture, l'une a dû se rabattre pour en éviter une autre qui venait en face et est entrée en collision avec celle qu'elle était en train de doubler. Cette dernière était occupée par un couple d'enseignants à la retraite.

Heureusement, malgré la violence du choc, personne n'a été blessé. Mais le conducteur qui a provoqué l 'accident ne voulait pas que les pompiers soient appelés. Et pour cause puisque, lorsque ceux-ci et les gendarmes, tout de même prévenus, sont arrivés sur place, ils ont constaté que le père et le fils étaient ivres. Tous deux ont été placés en garde à vue et la circulation a été momentanément perturbée.