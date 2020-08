Bonjour!

J.Lo comme vous ne l’avez jamais vue au réveil

Jennifer Lopez a partagé un selfie matinal sur son compte Instagram. Au naturel, la star est sublime.

Se montrer au naturel, c’est l’une des marottes des stars sur Instagram. Et les fans adorent, eux qui ont l’impression de ne plus avoir affaire à une vedette intouchable. Mais quand c’est Jennifer Lopez qui publie un cliché au petit matin, le résultat reste quand même à un niveau stratosphérique.

Elle fait si jeune

Jennifer Lopez, âgée de 51 ans, fait bien plus jeune et n’a même pas une petite trace de bave au coin de la bouche. «Cette tête du matin est juste magnifique», commente un fan. «Et dire qu’elle se réveille avec ce visage…», ajoute un autre. Et dire que son compagnon Alex Rodriguez se réveille avec ce visage, pourrait-on dire.