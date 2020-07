Football

Jacobacci: «Notre jeu mériterait un meilleur classement»

Le coach du FC Lugano retrouvera dimanche le FC Sion, ce club qu’il avait sauvé de la relégation voici deux ans. Il évoque aussi les particularités d’une équipe parfois difficile à cerner

Dans un championnat de Super League réparti en plusieurs blocs, le FC Lugano fait figure d’oublié. Faut-il considérer le club tessinois comme la lanterne rouge du peloton de tête dans la mesure où il est décroché, accusant déjà six points de retard sur Zurich? Ou Lugano, qui précède Thoune (8 e ) de sept points, ne serait-il pas plutôt le confortable leader du groupe des attardés? C’est l’une des questions que LeMatin.ch a posées à Maurizio Jacobacci au moment où celui-ci s’apprête à retrouver dimanche Tourbillon et ce FC Sion qu’il avait entraîné de février à septembre 2018 (24 matches), en assurant notamment son maintien.

Ah ce match... On aurait encore pu le gagner à l’ultime seconde mais le poteau s’en était mêlé (ndlr : repoussant un tir de Lavanchy à la… 94e!). Globalement, par rapport à ce que l’équipe a montré, on mériterait d’avoir six points de plus, ce qui signifie que l’on serait en train de lutter pour une place européenne. Notre qualité de jeu mériterait un meilleur classement. Mais je suis fier de mes joueurs, lesquels ont démontré qu’ils avaient du répondant.