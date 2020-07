Télévision

Jada Pinkett Smith aborde son infidélité et fait un record de vues

Dans son show, l’Américaine de 48 ans a évoqué la relation qu'elle a entretenue avec le chanteur August Alsina alors qu'elle est mariée avec Will Smith depuis 1997.

Jada Pinkett Smith est mariée depuis 1997 avec Will Smith.

Jada Pinkett Smith a établi un nouveau record de visionnage sur Facebook Watch après avoir abordé sa liaison avec August Alsina dans le dernier épisode de son émission «Red Table Talk». L'actrice s'est entretenue avec son mari Will Smith pour une conversation franche sur leur mariage, au cours de laquelle elle a avoué s'être lancée dans une relation avec le chanteur alors que le couple s'était discrètement séparé en 2016.



Cette émission spéciale a été mise en ligne vendredi et a attiré plus de 15 millions de vues au cours de ses premières 24 heures, devenant l'épisode original le plus regardé de la plateforme en 24 heures. Le show a largement brisé l'ancien record, établi par un autre épisode révélateur de «Red Table Talk», datant de 2019.