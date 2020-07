Jade Hallyday: «Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras»

Deuil

Pour le 77e anniversaire de Johnny Hallyday, sa fille a posté une vidéo et un message bouleversant sur Instagram.

«Tu es mon inspiration, mon idole»

«Joyeux anniversaire papa, tu me manques tellement. Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t’aime de tout mon coeur, a-t-elle écrit en légende. Jamais je n’oublierai tous nos souvenirs ensemble. Tu es toujours dans mon coeur forever, merci de m’avoir tant appris. Tu es mon inspiration, mon idole, mon papa. J’ai vraiment de la chance de t’avoir. Je sais que tu seras toujours à nos côtés et que tu veilles sur nous. Love you dad forever.» Un hommage bouleversant qui a profondément touché ses abonnés.