Sexy

Jade Lagardère torride et toute nue sur Instagram

La maman de trois enfants vient de faire son retour sur les réseaux sociaux après six mois d’absence et est juste sublime sur sa dernière publication.

«J’avais juste besoin de me couper de tout pendant un moment. Après plus de six mois, je suis de retour ici… Parfois, il faut être capable de s’éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses», a récemment écrit Jade Lagardère sur Instagram. Pour frapper encore plus fort, elle vient de publier ce lundi 20 juillet 2020 une photo très sexy.